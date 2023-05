Plugins und Web-Browsing-Funktion für ChatGPT gehen in Beta-Test

(Quelle: OpenAI)

16. Mai 2023 - OpenAI schickt die vor wenigen Wochen angekündigten, neuen ChatGPT-Funktionen für Plugins und das Web-Browsing in die Beta-Phase und macht sie damit für ChatGPT-Plus-Nutzer verfügbar.

Ende März haben die Entwickler von OpenAI Plugins für ChatGPT angekündigt und in einer Alpha-Version zur Verfügung gestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun kommen auch Abonnenten von ChatGPT Plus zum Zug. Wie den Release Notes von ChatGPT zu entnehmen ist, hat am 12. Mai der entsprechende Rollout begonnen. Allerdings befinden wir uns noch in der Beta-Phase. Wann die generelle Verfügbarkeit erfolgen wird, ist derzeit noch offen.Interessierte ChatGPT-Plus-Abonnenten finden die neue Plugin-Funktion in einem neuen Beta-Panel in den Einstellungen, das im Laufe dieser Woche für alle Plus-Nutzer eingeführt werden soll. Gleichzeitig startet auch ein Beta-Test der neuen Web-Browsing-Funktion. Plus-Nutzer erhalten damit Zugang zu einer neuen Version von ChatGPT, die laut OpenAI weiss, wann und wie sie das Internet durchsuchen muss, um Fragen zu aktuellen Themen und Ereignissen zu beantworten. (mv)