ChatGPT wird mit Plug-ins erweitert

(Quelle: OpenAI)

24. März 2023 - Die Funktionalität von ChatGPT lässt sich neu mit Plug-ins erweitern. Vorläufig steht die Nutzung aber nur einer kleinen Anzahl von zahlenden Kunden zur Verfügung.

OpenAI, die Macher hinter dem Chatbot ChatGPT haben angekündigt, dass sich ChatGPT ab sofort über Plug-ins erweitern lässt. Die neue Funktionalität steht vorläufig in einer limitierten Alpha-Version zur Verfügung, wie in der Ankündigung erklärt wird. Plug-ins sollen ChatGPT mit Drittanwendungen verbinden und Interaktionen über Programmierschnittstellen ermöglichen. Als Beispiele werden etwa der Zugriff auf Echtzeitinformationen wie Börsenkurse oder Sportresultate, die Anbindung an Datenbanken oder die Ausführung von Aufgaben wie das Buchen von Flügen oder Essensbestellungen genannt. Erste Plug-ins kommen von Unternehmen wie Expedia, Slack oder Wolfram. Von OpenAI selber kommen mit Web Browser und Code Interpreter ebenfalls zwei Plug-ins. Das Browsing-Plug-in ermöglicht es, in den ChatGPT-Antworten die Informationsquellen anzuzeigen, während Code Interpreter Python-Code umsetzt und Uploads sowie Downloads ermöglicht.Entwickler, die sich für die Plug-in-Nutzung interessieren, können sich derzeit in eine Warteliste eintragen. Allerdings sollen derzeit nur zahlende ChatGPT-Plus-Anwender zugelassen werden, später soll der Zugang dann einer grösseren Zahl von Interessenten gewährt werden. (rd)