ChatGPT ist auf Azure verfügbar

(Quelle: Microsoft)

14. März 2023 - Innerhalb der Azure OpenAI Services, die unlängst verfügbar gemacht wurden, lanciert Microsoft nun ChatGPT in der Cloud.

ChatGPT ist als Teil der Azure OpenAI Services per sofort im Preview-Status in der Microsoft Cloud verfügbar. Die Ankündigung erfolgt auf die Lancierung der Azure OpenAI Services im Januar 2023 ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Weitere Elemente der KI-Services in der Azure Cloud umfassen etwa Dall-E 2, GPT-3.5, Codex und andere Sprachmodelle.Der Preis für den Service beträgt 0,0002 US-Dollar respektive 0,2 Cents pro 1000 Tokens. Diese entsprechen laut OpenAI etwa 750 Wörtern. Wie auf den Bildern von Microsoft erkennbar ist (siehe Galerie), werden diese in Echtzeit während der Chat-Session laufend neben der Texteingabe unten mitgezählt.Mehr Informationen zur ChatGPT auf Azure finden sich hier An dieser Stelle gibt es einen Quickstart-Guide von Microsoft für ChatGPT auf Azure OpenAI Services. (win)