OpenAI stellt API für ChatGPT vor

(Quelle: OpenAI)

3. März 2023 - Mit neuen Programmierschnittstellen für ChatGPT und Whisper haben Entwickler die Möglichkeit, die Features der Modelle in ihre eigenen Anwendungen und Produkte zu integrieren.

OpenAI hat diese Woche Programmierschnittstellen lanciert, mit denen Entwickler ChatGPT und Whisper in ihre Anwendungen und Produkte integrieren können. Hierfür bietet OpenAI Zugang zu einer aktualisierten Version des GPT-Modells, das die Bezeichnung gpt-3.5-turbo trägt. Wie die Macher via Blog mitteilen , soll es durch eine Reihe systemweiter Optimierungen gelungen sein, seit Dezember die Kosen für ChatGPT um 90 Prozent zu reduzieren. Der Preis für 1000 Tokens wird mit 0,2 Dollar-Cents angegeben. Entwickler können die Nutzung alternativ aber auch pro Instanz bezahlen. Für das Speech-to-Text-Whisper-Modell kommt bei der Abrechnung derweil ein zeitbasiertes Modell zum Zug, und die Kosten betragen 0.6 Cents pro Minute.Schliesslich hat OpenAI über einige Neuerungen informiert, die auf Basis von Anwender-Feedback umgesetzt wurden. So will das Unternehmen keine via API übermittelten Daten mehr verwenden, um den Service zu verbessern respektive das Modell zu trainieren, es sei denn, die betreffenden User geben dazu ihre Zustimmung. Weiter gibt es eine neue standardmässige 30-Tage-Datenaufbewahrungspflicht für API-Benutzer. (rd)