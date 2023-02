Betrug unter dem ChatGPT-Deckmantel

(Quelle: Kaspersky)

23. Februar 2023 - Cyberkriminelle versuchen einen Trojaner in Umlauf zu bringen, indem sie mit einem ChatGPT-Client zum downloaden werben. Der Betrug ist geschickt inszeniert und es wurden schon weltweit Fälle gemeldet.

Kaspersky-Experten haben eine laufende Malware-Kampagne entdeckt, die sich den Hype rund um ChatGPT zunutze macht. Cyberkriminelle versuchen Opfern den Trojaner "Fobo" unterzujubeln, indem sie Gruppen in Facebook erstellen, die den offiziellen OpenAI-Konten zum Verwechseln ähnlich sehen. Ebenfalls gefakt sind die Communities von vermeintlichen ChatGPT-Begeisterten. Diese betrügerischen Gruppen hosten scheinbar offizielle Beiträge mit Neuigkeiten über den Dienst und werben für ein Programm, das sich als Desktop-Client für ChatGPT ausgibt.



Wenn man auf einen solchen betrügerischen Link auf Facebook klickt, wird man auf eine gut gefälschte Webseite geleitet, die fast genauso aussieht wie die offizielle ChatGPT-Webseite. Die Seite fordert den Nutzer auf, eine angebliche (aber real nicht existierende!) ChatGPT-Version für Windows herunterzuladen (Bild), die in Wirklichkeit ein Archiv mit einer ausführbaren Datei ist. Kaum ist der Installationsvorgang in die Wege geleitet, bricht er abrupt mit einer Fehlermeldung ab, laut der das Programm nicht installiert werden konnte.