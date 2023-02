Elon Musk will nun auch eine ChatGPT-Konkurrenz entwickeln

28. Februar 2023 - Der Twitter-CEO Elon Musk rekrutiert mit Igor Babuschkin einen renommierten KI-Forscher. Das ambitionierte Ziel: Die Entwicklung einer ChatGPT-Konkurrenz.

Elon Musk will ebenfalls beim Thema KI-Chatbots mitmischen und rekrutiert dafür derzeit die passenden Leute, wie einem Bericht von "The Information" zu entnehmen ist (Paywall, via "Reuters"). So habe der Twitter-Chef jüngst Igor Babuschkin rekrutiert – einen erfahrenen AI-Forscher, der bereits einige Zeit bei OpenAI tätig war und bis Februar 2023 als Senior Staff Research Engineer bei Googles KI-Abteilung Deepmind arbeitete.Musk will sich die Chance offenbar nicht nehmen lassen, im aktuell allgegenwärtigen Chatbot-Zirkus mitzumischen. Schliesslich hatte Musk den ChatGPT-Entwickler OpenAI mitgegründet, den Vorstand des Unternehmens 2018 aber an den aktuellen Vorsitzenden Sam Altman abgegeben.