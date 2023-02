Google Chatbot Bard sorgt für Fauxpas - Aktie sinkt

9. Februar 2023 - Googles Bard ist die KI-Antwort auf ChatGPT. Doch ausgerechnet bei der Demonstration unterläuft Bard ein Fehler. Die Tech-Welt sowie die Börse sind darüber mässig erfreut.

ChatGPT von OpenAI ist in aller Munde und wird jetzt in die Bing-Suche von Microsoft implementiert. ("Swiss IT Magazine" berichtete ) Selbstverständlich möchte Tech-Gigant Google diesem Treiben nicht tatenlos zusehen und hat darum anfangs Woche den hauseigenen Chatbot Bard vorgestellt – ein ebenfalls auf KI basierendes Chat-Tool, welches auch komplexe und speziell aktuelle Sachverhalte darlegen soll. Die Aktualität ist dabei ein kleiner Seitenhieb in Richtung OpenAI, deren ChatGPT derzeit nur Informationen bis und mit dem Jahr 2021 berücksichtigt.Doch die Demonstration des neuen Tools ging gründlich in die Hose. Bard wurde die Frage gestellt, welche neuen Entdeckungen des James-Webb-Weltraumteleskops man seinem 9-Jährigen Kind aufzählen könne. Bard lieferte eine nach drei Punkten gegliederte Antwort, wovon der Dritte jedoch falsch ist. Die Aussage, wonach das James-Webb-Weltraumteleskop das erste Foto eines Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems erstellt habe, ist falsch. Darauf haben diverse Twitter-User reagiert