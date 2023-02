ChatGPT Plus kostet 20 Dollar monatlich

2. Februar 2023 - ChatGPT hat eine Plus-Version für 20 Dollar im Monat vorgestellt. Der priorisierte Zugang und die schnellere Verarbeitung von Anfragen durch den Chatbot ist vorerst auf die USA beschränkt.

Noch bis vor kurzem wurden für eine Pro-Version mit priorisiertem Zugang zu ChatGPT 42 Dollar monatlich kolportiert – auch "Swiss IT Magazine" berichtete . Jetzt ist die Katze aus dem Sack: OpenAI verlangt für das ChatGPT Plus Abo 20 Dollar im Monat. Nebst garantiertem Zugang zur künstlichen Intelligenz verspricht OpenAI schnellere Antwortzeiten sowie früheren Zugang zu neuen Funktionen und Verbesserungen.Derzeit ist das Plus-Abo auf User in den Vereinigten Staaten beschränkt. In naher Zukunft soll das Angebot jedoch auf weitere Länder und Regionen ausgedehnt werden. Ausserdem prüft das Unternehmen derzeit Optionen für kostengünstigere Tarife, Business-Tarife sowie Datenpakete für mehr Verfügbarkeit. Am kostenlosen Zugang zu ChatGTP ändert sich durch die Einführung des Plus-Angebots sowie den langfristigeren Plänen und Ideen nichts. OpenAI betont, dass die Einführung des Plus-Abos den langfristigen Erhalt des kostenlosen Zugangs sichert. (adk)