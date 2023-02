Gegengift für ChatGPT: OpenAI lanciert Dienst für die Erkennung von Bot-Text

1. Februar 2023 - Die automatisiert generierten Texte der OpenAI-KI ChatGPT sind so gut, dass sie von Menschen nur schwer als Maschinentext erkannt werden können. Eine weitere KI soll nun dabei helfen, Maschinen- von Menschen-Text zu unterscheiden.

Der Launch des KI-Textgenerators ChatGPT hat in den vergangenen Wochen eine Reihe ethischer Fragen aufgeworfen und stellt eine potenzielle Gefahr, unter anderem für akademische und journalistische Arbeit, dar. Eine Abhandlung über die Problematiken und Chancen der KI stellt OpenAI gleich selbst an dieser Stelle zur Verfügung. Nun haben die Entwickler des Text-Bots auch eine Lösung für die potenziellen Probleme rund um KI-generierten Text ins Leben gerufen: Eine KI-gesteuerte Textprüfung, die erkennen soll, ob es sich bei einem Text um einen von Maschinen oder Menschen geschriebenen Text handelt. Das Tool heisst AI Text Classifier und ist hier zu finden (OpenAI-Login notwendig).Im aktuellen Stadium ist das Tool jedoch noch recht eingeschränkt. Es müssen mindestens 1000 Zeichen Text geliefert werden, weiter fand das bisherige Training der KI fast ausschliesslich in englischer Sprache statt und kann daher auch nur englische Texte prüfen. Aktuell sei die Genauigkeit auch noch kritisch zu betrachten, so die Entwickler, etwa können von Kindern geschriebene Texte als Bot-Texte erkannt werden, da die KI mit Texten von Erwachsenen trainiert wurde. Weiter sei es derzeit noch sehr einfach, einen KI-Text so zu modifizieren, dass AI Text Classifier diesen als von einem Menschen geschriebenen Text erkennt. (win)