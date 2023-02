Zoom und ChatGPT halten Einzug in Onlyoffice

(Quelle: Onlyoffice)

23. Februar 2023 - Mit zwei smarten Plugins wird Onlyoffice ein noch mächtigeres Tool zur Dokumentenbearbeitung. Gleichzeitig ist die Opensource-Officesuite ihrer Konkurrenz damit einen Schritt voraus.

Onlyoffice hat zwei neue Plugins publiziert, mit denen Nutzer sowohl ChatGPT als auch Zoom direkt bei der Bearbeitung von Dokumenten integrieren können. Durch die Integration des Chatbots in die Office-Umgebung lassen sich in einem Bearbeitungsfenster Textanfragen senden, die von ChatGPT verarbeitet und anschliessend automatisch im Dokument als Text ausgegeben werden. So können im Handumdrehen ganze Textabschnitte generiert oder auch selbst geschriebene Absätze analysiert werden. Dazu bedarf es eines API-Schlüssels, den man als registrierter Nutzer von OpenAI downloaden kann.



Das Plugin zur Zoom-Integration erlaubt es, Videoanrufe aus einem Dokument heraus zu starten. Damit soll das kollaborative Arbeiten vereinfacht werden, indem man als Team ein Dokument gemeinsam bearbeiten und sich miteinander absprechen kann, ohne sich mit zwei verschiedenen Programmen herumschlagen und den Screen teilen zu müssen. (adk)