Onlyoffice 7.3 ist da

(Quelle: Onlyoffice)

2. Februar 2023 - Onlyoffice 7.3 bietet eine bessere Funktionalität bei Formularen sowie anpassbare Zugriffsrechte auf Dokumenten. Des Weiteren wird die Arbeit mit komplexen Tabellen vereinfacht.

Ein- und Ausblenden von linken und rechten Feldern auf der Registerkarte Ansicht

Shortcut-Leiste für Gleichungen

Dokumentstatistik-Schaltfläche in der Statusleiste

Voreinstellungen für das Einfügen von horizontalen/vertikalen Textfeldern

Einstellungen für Hilfslinien und Rasterlinien, sowie intelligente Hilfslinien im Präsentationseditor

Die Open-Source Office-Suite Onlyoffice hat die Version 7.3 veröffentlicht. Das Update führt die Möglichkeit ein, in Formularen verschiedene Nutzerrollen zu vergeben und für diese relevante Felder visuell hervorzuheben. Darüber hinaus sind Datum/Zeit, Postleitzahl und Kreditkartendetails als neue, vorgefertigte Feldtypen verfügbar. Neue Passwortschutz-Einstellungen erlauben es, zusätzlich die Benutzerrechte auf bestimmte Aktionen wie lesen oder kommentieren zu beschränken. Weiterhin unterstützt Onlyoffice ab sofort Smartarts. Dabei handelt es sich um vorgefertigte und individualisierbare Grafiken, mit denen User Informationen visuell darstellen können.Eine weitere Neuerung ist das Überwachungsfenster im Tabelleneditor, mit dem Nutzer in komplexen Tabellen einzelne Zellen im Blick behalten können. Darüber hinaus erhalten alle Editoren kleinere Features wie die Unterstützung von Unicode- und Latex-Gleichungen, neue Tabellenformeln und diverse kleinere Features, die nachfolgendend aufgelistet werden:Onlyoffice 7.3 ist wie immer in der Freeware-Library von "Swiss IT Media" verfügbar . (adk)