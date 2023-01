Microsofts Azure OpenAI Service ist verfügbar

(Quelle: Intel)

17. Januar 2023 - Microsoft gibt die allgemeine Verfügbarkeit des Azure OpenAI Service bekannt und stellt seinen Kunden damit leistungsstarke KI-Modelle zur Verfügung. In absehbarer Zukunft soll zudem die KI-Anwendung ChatGPT Teil des Service werden.

Der Azure OpenAI Service ist ab sofort allgemein verfügbar, wie Microsoft per Blogbeitrag mitteilt. Damit möchte Microsoft seine Azure-KI-Infrastruktur weiter ausbauen und seinen Kunden leistungsstarke KI-Modelle zur Verfügung stellen. Ausserdem soll in absehbarer Zukunft auch die KI-Anwendung ChatGPT verfügbar werden.Der Azure OpenAI Service umfasst GPT-3.5, Codex sowie DALL-E-2 und soll in Kürze auch um die KI-Anwendung ChatGPT, eine fein abgestimmte Version von GPT-3.5, erweitert werden, wie Microsoft verspricht. Damit bietet Microsoft seinen Azure-Kunden leistungsstarke KI-Modelle, die dabei helfen sollen, Innovationen voranzutreiben. "Sprachmodelle werden zu einer wichtigen Plattform, um Innovationen in grossem Massstab zu ermöglichen. Als Teil von Microsofts Engagement für die Demokratisierung von KI und im Rahmen unserer fortlaufenden Partnerschaft mit OpenAI erweitern wir die Verfügbarkeit des Azure OpenAI Services, damit Unternehmen verantwortungsvollen Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Modellen der Welt bekommen können", erläutert Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz.