OpenAI arbeitet an ChatGPT Business-Abonnement

(Quelle: OpenAI)

26. April 2023 - ChatGPT-Nutzer können neu den Chatverlauf deaktivieren. Zudem will OpenAI in den kommenden Monaten ein neues Business-Abonnement lancieren, bei dem Daten standardmässig nicht mehr zum Trainieren der Modelle verwendet werden.

OpenAI hat neue Funktionen zur Verwaltung von Daten in ChatGPT angekündigt. Damit bekommen Benutzer die Möglichkeit, Chatverläufe zu deaktivieren und zu löschen. Diese werden anschliessend nicht mehr zum Trainieren und Verbessern der Modelle verwendet und erscheinen auch nicht mehr im Verlauf in der Seitenleiste. Zudem soll es in den Einstellungen eine neue Option geben, um ChatGPT-Daten nicht nur schneller und einfacher exportieren zu können, sondern auch besser zu verstehen, welche Informationen ChatGPT speichert.Gleichzeitig arbeitet OpenAI an einem neuen ChatGPT Business-Abonnement, das in den kommenden Monaten auf den Markt kommen soll. Dieses richtet sich speziell an Nutzer, die mehr Kontrolle über ihre Daten benötigen und soll Unternehmen dienen, die ihre Endnutzer verwalten möchten. Daten von Business-Nutzern werden laut OpenAI standardmässig nicht zum Trainieren der Modelle verwendet. (mv)