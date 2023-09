KI-Detektoren sind laut OpenAI weitestgehend nutzlos

(Quelle: Depositphotos )

12. September 2023 - Bezüglich der Frage, ob entsprechende Programme KI-generierte Texte erkennen können, gibt OpenAI eine klare Antwort: Nein. Auch ChatGPT selbst kann nicht sagen, ob ein Text aus der eigenen KI-Feder stammt.

Nach wie vor bestimmt die Frage den öffentlichen Diskurs, wie sich KI-generierte Inhalte von menschlichen Werken unterscheiden lassen. Wer dabei auf Software gehofft hat, wird jedoch enttäuscht. KI-Detektoren sind weitestgehend nutzlos, wie ChatGPT-Entwickler OpenAI einräumt. Dabei hatte das Unternehmen selbst ein entsprechendes Tool angeboten – die Erfolgsraten scheinen allerdings überschaubar zu sein.Veröffentlicht hat OpenAI dieses ernüchternde Ergebnis im Rahmen eines FAQ für Lehrkräfte zum Schulstart. In diesem sollen Informationen rund um den Einsatz von ChatGPT in der Bildung an die Hand gegeben werden. Teil des FAQ ist zudem die Frage, ob KI-Detektoren funktionieren. Die klare Antwort von OpenAI: "Kurz gesagt, nein." Zwar hätten einige (darunter auch OpenAI) Tools veröffentlicht, die vorgeben, KI-generierte Inhalte zu erkennen, "aber keines dieser Tools hat sich als zuverlässig erwiesen, um zwischen KI-generierten und von Menschen erstellten Inhalten zu unterscheiden".