OpenAI lanciert ChatGPT Enterprise für Unternehmen

29. August 2023 - Mit einer dedizierten Unternehmens-Version will OpenAI das grosse Interesse an ChatGPT in Unternehmen gebührend adressieren können. ChatGPT Enterprise bietet unter anderem mehr Sicherheit, unbegrenzte Nutzung und Admin-Tools.





OpenAI gibt die Lancierung von ChatGPT für Unternehmen – genannt ChatGPT Enterprise – bekannt, welches auf GPT-4 basiert. Es handelt sich laut dem entsprechenden Blogbeitrag um die bisher mächtigste Version des KI-Sprachchats mit Security und Privacy auf Unternehmensniveau. Weiter wird im Vergleich zur öffentlich verfügbaren Version von ChatGPT etwa mehr Geschwindigkeit, die Verarbeitung von mehr Kontext (bis zu vier Mal längere Inputs als bei der Standard-Version) und erweiterte Möglichkeiten zur Datenanalyse versprochen. Alle Obergrenzen für die Nutzung fallen ebenfalls weg. Laut OpenAI bedient das Produkt eine grosse Nachfrage: In mehr als 80 Prozent der Fortune-500-Unternehmen werde ChatGPT bereits aktiv genutzt. Die Standard-Ausführung von ChatGPT lernt aus den Eingaben der Nutzerschaft aber immer weiter – ein Problem für Unternehmen, da damit geschützte Informationen aus dem Unternehmen in die Trainings rutschen können. Die Enterprise-Version hingegen soll keine Eingaben zum weiteren Training nutzen, wie OpenAI klar betont, weiter werden die Daten sowohl bei der Verarbeitung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Weiter können über eine Admin-Konsole Zugänge und Berechtigungen konfiguriert werden. Ein Analytics Dashboard für das Monitoring der Nutzung wird ebenfalls geboten.