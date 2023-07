Apple arbeitet ebenfalls an KI-Chatbot

(Quelle: depositphotos.com / nils.ackermann.gmail.com)

20. Juli 2023 - OpenAI, Meta, Google, Microsoft – und jetzt wohl auch Apple: Cupertino soll an einem eigenen KI-Chatbot arbeiten, der in Konkurrenz zu ChatGPT und Co. treten könnte. Noch steht aber nicht fest, wie und wann er zum Einsatz kommt.





Apple arbeitet laut einem Medienbericht an einem Large Language Model (LLM), einem mit ChatGPT, Google Bard oder Bing Chat vergleichbaren KI-Chatbot. Wie Bloomberg (Paywall) unter Berufung auf informierte Personen berichtet, testen Mitarbeiter des iPhone-Herstellers aus Cupertino das System bereits intern. Es soll jedoch noch keine Entscheidung gefallen sein, wie und wann der Chatbot Nutzern bereitgestellt wird. Apple zählte mit der Software Siri zu den Vorreitern im Bereich der Sprachassistenten. Die Fähigkeiten beispielsweise von ChatGPT reichen jedoch deutlich über die der Apple-Software hinaus. Was die jetzt entwickelte Lösung leisten kann, steht noch nicht im Detail fest. Laut Bloomberg soll der Apple-Chatbot aber wie ChatGPT Texte zusammenfassen und Fragen beantworten können.