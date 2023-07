Meta lanciert neue KI-Generation kostenlos

(Quelle: Meta)

19. Juli 2023 - In Zusammenarbeit mit Microsoft lanciert Meta mit Llama 2 die nächste Version seines KI-Sprachmodells. Betont werden dabei offene Strukturen und Transparenz.

Meta gibt in Zusammenarbeit mit Microsoft den Start der nächsten Generation seines KI-Sprachmodells bekannt. Das unter dem Namen Llama 2 veröffentlichte Large Language Model (LLM) wird wie schon die erste Version Open Source und damit kostenlos für die Nutzerschaft sein. Dies gilt auch für den Einsatz in der Forschung und in Unternehmen. Den quelloffenen Ansatz sieht Meta als zielführender, da damit alle das Modell nutzen können und damit auch schneller Fehler ans Tagesslicht kommen sollen. Ausserdem könne man so besser voneinander lernen, was den gewinnbringenden Einsatz des KI-Modells betrifft.In der entsprechenden Mitteilung betont Meta denn auch die enge Zusammenarbeit mit Microsoft bei der Lancierung von Llama 2 und den Fokus auf offenen Strukturen für die KI-Entwicklung. Erstaunlich ist dies gewissermassen, weil Microsoft im auffälligen Kontrast zum Open-Source-Ansatz von Meta unlängst angekündigt hat, die Nutzer von Microsoft 365 Copilot für dessen Nutzung zur Kasse zu beten ("Swiss IT Magazine" berichtete). Und besonders zimperlich geht man dabei nicht vor – die Lizenz beläuft sich auf monatliche 30 US-Dollar pro Nutzer.