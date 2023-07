Meta blockiert Threads-Zugang aus Europa jetzt auch via VPN

(Quelle: Threads)

17. Juli 2023 - Wer die Twitter-Alternative Threads aus Europa nutzen wollte, hat bisher zum Umweg über VPN gegriffen. Auch dies unterbindet der Betreiber Meta jetzt.

Threads, die an Instagram angelehnte Twitter-Alternative von Mark Zuckerbergs Konzern Meta , hat laut Medienberichten bereits mehr als 100 Millionen Nutzer. In Europa ist Threads wegen Inkompatibilitäten mit dem EU-Datenschutz noch nicht verfügbar, was auch für die Schweiz gilt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dennoch versuchen manche Interessenten, aus Europa via VPN auf Threads zuzugreifen, was zu Beginn auch gelungen sein soll.Damit macht Meta nun Schuss und blockiert den Weg über VPN-Verbindungen. Wer es versucht, erhält die Meldung, Threads sei "in Ihrer Region nicht verfügbar". Meta hat sich zu dem Vorgehen nicht geäussert und wartet wohl die Genehmigung der EU-Regulatoren ab, bis es Threads in irgend einer Form auch in Europa verfügbar macht.(ubi)