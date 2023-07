Bereits mehr als 100 Millionen Threads-Nutzer

(Quelle: Threads)

11. Juli 2023 - Nur wenige Tage nach dem Start verzeichnet Metas Twitter-Alternative Threads über 100 Millionen Nutzer. Und die App soll Meta jährlich rund 8 Milliarden Dollar in die Kasse spülen.

Der vor nicht einmal einer Woche lancierte Twitter-Konkurrent Threads aus dem Hause Meta soll bereits über 100 Millionen Nutzer verzeichnen. Dies berichtet "The Verge" unter Berufung auf die Instagram-App, die die Grösser der Threads-Nutzerbasis trackt. Damit hat Threads diesen Meilenstein massiv schneller erreicht als ChatGPT, das diese Marke nach zwei Monaten knackte. Bemerkenswert ist hierbei zudem, dass Threads in Europa bislang nicht verfügbar ist. Denn aufgrund von EU-Datenschutzbestimmungen will Meta die App in Europa vorerst nicht anbieten. Allerdings lässt sich die APK-Installationsdatei von Threads auch auf Geräten in der EU installieren, womit ein Threads-Konto eingerichtet werden kann.Threads dürfte sich für Meta somit als wahre Goldgrube erweisen. So berichtet "Bloomberg" ( via "Heise.de") unter Berufung auf die Analysten von Evercore IS, dass Threads in den nächsten zwei Jahren täglich rund 200 Millionen aktive Nutzer verzeichnen und damit einen Jahresumsatz von circa 8 Milliarden Dollar generieren wird. (abr)