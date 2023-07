Threads ist live, aber nicht in Europa

(Quelle: Threads)

6. Juli 2023 - Die neue App Threads von Meta zum Austausch von Texten und Medien ist live. Europäische Nutzer bleiben jedoch aufgrund baldiger Änderungen der Gesetzeslage in der EU vorerst aussen vor.

Threads, die neue App aus dem Hause Meta , ist live. Dabei handelt es sich um ein an Instagram angeschlossenes, soziales Netzwerk zum Austausch von Textnachrichten und Ideen. Es ist also nicht erforderlich, ein neues Profil zu erstellen und die Verknüpfungen aus Instagram bleiben in Threads ebenfalls erhalten. Die in der App erstellbaren Threads können bis zu 500 Zeichen Text, fünf Minuten Videomaterial sowie Links und Fotos enthalten. Meta konkurriert damit direkt Twitter. Allerdings ist die App bis auf weiteres nicht in Europa erhältlich, wie "Swissinfo" schreibt . Grund dafür ist der sogenannte Digital Markets Act, der von der EU derzeit noch in der Vernehmlassung ist und die Zusammenführung von Daten aus digitalen Diensten regelt. Meta möchte daher mit dem Markstart in Europa noch zuwarten.Wie der "Tages-Anzeiger" schreibt , zählt der Dienst bereits 10 Millionen User. Meta hat die App zum Start in über 100 Ländern ausgerollt. Via Webportal ist es in der EU und der Schweiz zwar möglich, gepostete Inhalte zu lesen und anzuschauen, jedoch kann man nicht interagieren oder die Beiträge teilen. (adk)