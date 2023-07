Meta soll Twitter-Konkurrent Threads am Donnerstag lancieren

(Quelle: Apple App Store)

4. Juli 2023 - Bereits am 6. Juli 2023 soll Threads, der Twitter-Konkurrent aus dem Hause Meta, veröffentlicht werden.

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, soll das Facebook-Mutterhaus Meta seine im März angekündigte Twitter-Alternative lancieren, wie unter anderem "The Verge" unter Berufung auf Informationen in Apples App Store berichtet und wie im Play Store für Android bereits am Wochenende ersichtlich gewesen sein soll. Die App namens Threads wird dabei als "Instagrams textbasierte Konversations-App" beschrieben und erinnert in ihrem Aussehen stark an Twitter, Mastodon oder Bluesky. Weiter heisst es im Beschrieb, dass in Threads Communities zusammenkommen, um über alles zu diskutieren. Zudem könne man allen, für die man sich interessiere, auch folgen und sich mit ihnen verbinden. Gemäss "9to5Google", das die Funktionen von Threads untersucht hat, kann man aus Threads niemandem auf Instagram folgen, während man den Accounts, denen man auf Instagram folgt, auch auf Threads folgen kann, wenn man denn möchte. Zudem ist der Nutzername auf Threads an denjenigen auf Instagram gebunden. (abr)