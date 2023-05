Meta begräbt Messenger-App für Apple Watch

(Quelle: Meta via Apple App Store)

15. Mai 2023 - Während Meta demnächst Whatsapp auf Googles WearOS bringen will, wird die Messenger-App für die Apple Watch per Ende Mai eingestellt.

Ab Juni 2023 können Apple-Watch-Besitzer von ihrer Smartwatch aus nicht mehr auf Nachrichten antworten, die per Messenger eingehen. Dies hat Meta laut einem Bericht von "MS Power User" den potenziell betroffenen per Messenger-Nachricht mitgeteilt: "Nach dem 31. Mai wird Messenger nicht mehr als Apple Watch App zur Verfügung stehen, aber Sie können immer noch Messenger-Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr erhalten". Statt der Möglichkeit, auf Nachrichten in einer echten App zu antworten, erhält man auf der Apple Watch künftig also nur noch eine Notification, dass eine Nachricht empfangen wurde.Eine Erklärung für den Schritt, die App einzustellen, liefert Meta nicht. Eine vergleichbare Entscheidung haben in der Vergangenheit jedoch auch andere Anbieter getroffen. So gibt es etwa von Twitter, Instagram, Slack, Uber und Tripadvisor keine App für die Apple Watch mehr, und auch der Microsoft Authenticator existiert in der Apple-Welt nur noch auf dem iPhone.