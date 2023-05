Apples WatchOS 10 soll grosse Veränderungen mitbringen

(Quelle: Apple)

3. Mai 2023 - Im Zentrum der Oberfläche des nächsten Apple-Watch-Betriebssystems WatchOS 10 stehen laut Mark Gurman Widgets statt Apps. Vorgestellt wird die Neuerung voraussichtlich an der WWDC, die am 5. Juni 2023 startet.

An der kommenden WWDC wird Apple mit höchster Wahrscheinlichkeit neben neuen Versionen seiner Betriebssysteme für Mac, iPhone und iPad auch ein neues OS für die Apple Watch vorstellen. Laut dem für gewöhnlich in Sachen Apple gut unterrichteten "Bloomberg"-Journlisten Mark Gurman wird es sich bei WatchOS 10 um eines der bedeutendsten Updates seit der Einführung der Smartwatch handeln. Dies mit einem Fokus auf Widgets und grundlegenden Änderungen in der Bedienung.Bisher standen Apps im Zentrum von allem, was man mit der Apple Watch anstellen kann. Neu soll Apple das Konzept der Widgets wieder ins WatchOS einführen, das bereits früher unter der Bezeichnung Glances verfügbar war (genau gleich nennt Garmin eine wichtige Komponente seiner Smartwatch-Oberfläche). Widgets werden gemäss Gurman einen zentralen Teil des User Interface von WatchOS 10 bilden. Es handle sich dabei um eine Kombination des alten Glances-Systems und der Art von Widgets, wie sie auf dem iPhone mit iOS 14 eingeführt wurden. Nutzer können dann durch eine Liste mit verschiedenen Widgets scrollen, zum Beispiel fürs Aktivitäts-Tracking, die Wetterprognose und Kalendertermine, statt jeweils eine App starten zu müssen.Ausserdem, so Gurman weiter, plant Apple die Funktionen verschiedener Knöpfe der Apple Watch umzustellen. So könnte ein Druck auf die digitale Krone das Widget-Interface öffnen statt den Home Screen aufzurufen. Der Schritt sei insgesamt wohl ein Eingeständnis dessen, dass das auf dem iPhone bewährte App-Format auf einer Smartwatch nicht immer einen Sinn ergebe, meint Gurman. Gleichzeitig hofft er, dass Apple auf der Apple Watch Ultra besseren Gebrauch vom flachen Bildschirm macht: Aktuell sähen die Zifferblätter und Apps nicht so aus, als seien sie für den zusätzlichen Platz auf dem Screen optimiert. (ubi)