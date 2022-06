WWDC: Apple zeigt die nächste iOS-, iPad-OS- und Watch-OS-Generation

iOS 16 (Quelle: Apple)

7. Juni 2022 - Apple hat neue Versionen seiner mobilen Betriebssysteme vorgestellt – iOS und iPadOS 16 sowie WatchOS 9. Neuerungen gibt es unter anderem bezüglich Teilen und Kommunizieren, und das iPhone kriegt einen komplett neuen Sperrbildschirm.

Apple hat zum Start seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2022 die kommenden neuen Versionen seiner verschiedenen mobilen Betriebssysteme vorgestellt – iOS 16, iPad OS 16 sowie Watch OS 9.Die augenfälligste Neuerung in iOS 16 ist mit Sicherheit der komplett überarbeitete Sperrbildschirm. Dieser lässt sich personalisieren und an den eigenen Geschmack anpassen – etwa was die Farbe und die Schriftart der Uhr und der Datumsanzeige angeht, aber auch mittels Widgets. So lassen sich beispielsweise anstehende Termine anzeigen, genauso wie das Wetter oder die Fortschritte bezüglich Aktivitätsringen. Auch Live-Aktivitäten – beispielsweise Sportresultate – sollen sich in Echtzeit dynamisch auf dem Sperrbildschirm bringen lassen. Ausserdem werden Fotos, die für den Sperrbildschirm verwendet werden, dank einem Multilayer-Effekt kunstvoll in Szene gesetzt, so dass eine Tiefenwirkung entsteht. Und die Sperrbildschirmgalerie kriegt neue Optionen – darunter ein Wetter-Hintergrundbild, um das Wetter live mitzuverfolgen. Ebenfalls neu gestaltet wurde die Anzeige von Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm – diese laufen nun von unten nach oben. Daneben verspricht Apple , dass mit iOS 16 die Fokus-Funktion einfacher einzurichten ist und sie mit dem Sperrbildschirm verknüpft werden kann, um bestimmte Widgets oder Bilder für einen bestimmten Fokus zu definieren.Ein weiterer Schwerpunkt von iOS 16 liegt auf den Themen Teilen und Kommunizieren. So wird die geteilte iCloud-Fotomediathek eingeführt, um Fotos einfacher mit der Familie teilen zu können. Diese ist als separate iCloud-Mediathek angelegt, in der bis zu sechs User Inhalte beitragen und ansehen können. Mittels Umschalter in der Kamera-App können Fotos zudem automatisch direkt an die geteilte Mediathek gesendet werden, und Anwender sollen "intelligente" Vorschläge zum Teilen von Fotos erhalten.Bei Nachrichten via iOS 16 wird es derweil möglich, diese auch nach dem Senden zu bearbeiten oder sie zurückzurufen. Zudem wird Shareplay in Nachrichten lanciert, um etwa einen Film oder einen Song via Nachrichten zu teilen und gemeinsam zu konsumieren. Für Mail wird die Möglichkeit eingeführt, den Versand zu planen oder Mails für kurze Zeit nach dem Versand zurückzurufen, bevor sie den Posteingang des Empfängers erreicht.Live Text ist mit iOS 16 in der Lage, Texte nicht nur in Bildern, sondern auch in Videos zu erkennen, und Visuelles Nachschlagen wird um die Möglichkeit erweitert, durch Tippen und Halten einen Teil eines Bildes aus dem Hintergrund zu nehmen und in Apps wie Nachrichten einzufügen. Für Schweizer Nutzer spannend: Apple Maps kriegt einen neuen Look, der in anderen Ländern bereits eingeführt wurde und der die Karten dreidimensionaler ausschauen lässt. Eine neue Carplay-Generation macht es derweil möglich, Carplay für alle Inhalte und Display im Auto zu verwenden – also beispielsweise auch für den Tacho, sofern dieser digital ist, oder die Klimaanlage. Bis erste Fahrzeige dies aber unterstützen, dürfte es noch etwas dauern. Und im Bereich Smart Home bringt iOS 16 Unterstützung für den Smart-Home-Verbindungsstandard Matter, der im Herbst ausgerollt werden soll und von allen wichtigen Herstellern unterstützt wird.