Meta bringt Twitter-Alternative schon bald

22. Mai 2023 - Ein neuer Social-Media-Dienst von Meta in Form einer textorientierten, an Instagram orientierten Plattform mit dezentraler Struktur, geht womöglich schon Ende Juni 2023 online.

Meta arbeitet unter dem Motto "The Instagram for your Thoughts" an einer textorientierten Plattform im Stil von Twitter. Der Dienst soll dezentralisiert aufgebaut sein, könnte gemäss einem Substack-Post von Lia Haberman , ihres Zeichens CMO und Marketingberaterin, bereits Ende Juni 2023 online gehen und ist für "Creators und Personen öffentlichen Interesses" konzipiert. Haberman beruft sich dabei auf einen Creator, der mit Meta gesprochen hat. Meta ist offenbar daran, das Instagram für die Gedanken bei Influencern und Prominenten zu pitchen.Der neue Social-Media-Dienst, entwickelt unter dem Codenamen P92, Project92 oder Barcelona, basiert demnach auf Instagram, soll aber auch mit anderen Apps wie Mastodon kompatibel sein. Es werde ein Single-Sign-on mit Instagram geben. Name, Bio, Verifizierung und sogar blockierte User würden von Instagram übernommen, und man könne das P92-Profil mit den bestehenden Instagram-Followern synchronisieren. Als Content lässt P92 laut dem Bericht Text-Posts mit bis zu 500 Zeichen, Links, Fotos und bis zu fünfminütige Videos zu. Ein offizieller Name für P92 ist bisher nicht bekannt.