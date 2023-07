ChatGPT als App für Android verfügbar

(Quelle: Google Play Store)

28. Juli 2023 - ChatGPT ist als Android-App in ersten Ländern verfügbar – namentlich in den USA, Brasilien, Indien und Bangladesch. Weitere Länder sollen nächste Woche dazukommen.

Nachdem OpenAI bereits vor Wochenfrist verkündet hat , dass ChatGPT als App für Android in Kürze erscheinen soll, ist die Veröffentlichung nun erfolgt – wenn auch erst in vier Ländern. Mittels Tweet kündigt OpenAI an, dass ChatGPT für Android in den USA, Brasilien, Indien und Bangladesch per sofort via Google Play Store heruntergeladen werden kann. Weitere Länder sollen dann kommende Woche folgen, so OpenAI , ohne zu sagen welche. Geht man aus der Schweiz heraus auf den Google Play Store, dann kann man sich für die ChatGPT App aktuell vorregistrieren Für iOS ist ChatGPT als App bereits seit rund zwei Monaten verfügbar. Die App funktioniert ähnlich wie ChatGPT im Browser. Auf Android soll die Synchronisation der Anfragen zwischen mehreren Geräten möglich sein. Voraussetzung ist Android 6.0 oder neuer. (mw)