Native ChatGPT-App demnächst auch für Android verfügbar

24. Juli 2023 - Nachdem OpenAI schon im Mai eine native iOS-App für seinen KI-Dienst ChatGPT lanciert hat, soll nun zwei Monate später eine Variante für Android folgen.

Zwei Monate nach dem Launch der ChatGPT-App für iOS will OpenAI nun auch eine offizielle Android-App für seinen KI-Dienst veröffentlichen. Dies hat der ChatGPT-Betreiber am 21. Juli per Tweet verkündet und als Veröffentlichungsdatum vage "next week" genannt, also die Woche vom 24. Juli 2023. Ob dies für die ganze Welt gilt oder, wie im Fall der iOS-App, zunächst nur für die USA, ist nicht bekannt.Ebenfalls ist nicht klar, ob die Android-Version ähnlich der iOS-App systemspezifische Features enthalten wird. Bei ChatGPT für iOS gibt es zum Beispiel Funktionen im Zusammenhang mit Siri und Shortcuts. Was hingegen bereits existiert, ist eine Seite in Googles Play Store , auf der einige Screenshots der App sowie ein Button zur Vorab-Registrierung zu finden sind. Native Mobile Apps für iOS und Android sind für Microsofts Bing Chat bereits seit Februar 2023 erhältlich. Wer Googles Bard nutzen will, kann dies bis dato jedoch nur via Browser tun. (ubi)