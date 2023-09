OpenAI lädt zur ersten Entwicklerkonferenz

7. September 2023 - OpenAI führt am 6. November 2023 die erste Entwicklerkonferenz durch. Vermutlich werden in diesem Zusammenhang neue Versionen von ChatGPT präsentiert.

OpenAI hat bekanntgegeben , dass das Unternehmen am 6. November 2023 in San Francisco die erste Entwicklerkonferenz durchführen wird. Der Event läuft unter dem Namen OpenAI Devday und wird gemäss des Unternehmens hunderte Entwickler als aller Welt zusammenbringen. Angestrebt wird ein Austausch über neue Tools und Ideen. Die Teilnehmer werden auch die Möglichkeit haben, an Breakout-Sitzungen teilzunehmen, die von Mitgliedern des technischen Personals von OpenAI geleitet werden.CEO Sam Altmann sagt, er freue sich darauf, an der Konferenz die neueste Arbeit zu zeigen, welche es den Entwicklern ermögliche, neue Ansätze zu entwicklen. Diese Aussage legt nahe, dass an der Konferenz auch Updates an ChatGPT präsentiert werden. Weiter möchte OpenAI mit dem Event die Bindung zu wichtigen Entwicklern stärken. Ein Registrations-Formular wurde indes noch nicht aufgeschaltet, man kann sich lediglich hier informieren lassen, wann es so weit ist. Wer nicht teilnehmen will oder kann, wird trotzdem in der Lage sein, die Konferenz per Livestream mitzuverfolgen. (dok)