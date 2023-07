OpenAI hat AI Classifier abgeschaltet

27. Juli 2023 - Das KI-Erkennungs-Tool AI Classifier von OpenAI ist offline. OpenAI hat das Tool aufgrund der geringen Erkennungsrate vom Netz genommen und gelobt in Zukunft eine zuverlässigere Identifikation.

Der AI Classifier wurde von OpenAI am 20. Juli deaktiviert. Das Tool wurde im Januar mit der Intention zur Verfügung gestellt, KI-generierte Texte – wie beispielsweise jene von ChatGPT – zu identifizieren. Wie OpenAI in einem Blogpost schreibt , hat das Tool allerdings nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Lediglich 26 Prozent der maschinell erstellten Texte wurden durch den Classifier korrekt erkannt. Zudem war das Tool nur in der Lage, englischsprachige Texte zu analysieren. Ferner wurden durch den Classifier 9 Prozent von Menschen geschriebene Texte fälschlicherweise als KI-generierte Texte klassifiziert.OpenAI schreibt, man habe deshalb beschlossen, das Tool vom Netz zu nehmen und nutzt das Feedback und die Erkenntnisse, um eine bessere Version zur Verfügung zu stellen. Weiter verspricht OpenAI , dass man an einer Methode arbeite, auch KI-generierte Audios und visuelle Inhalte zu erkennen. Wann es soweit ist, lässt das Unternehmen indes offen. (adk)