Github Copilot Chat ab sofort auch für individuelle User verfügbar

(Quelle: Microsoft)

22. September 2023 - Nachdem Microsofts KI-basierter Programmierassistent Github Copilot Chat bis anhin nur für Firmenkunden zugänglich war, steht die Public Beta jetzt auch individuellen Anwendern zur Verfügung.

Microsoft erweitert den Zugriff auf seinen Copilot Chatbot in den Entwicklungsumgebungen Visual Studio und Visual Studio Code. Wie der Konzern via Blog-Beitrag informiert , stand die Public Beta von Github Copilot Chat bis anhin nur Kunden mit Business-Abo zur Verfügung. Neu steht die Public Beta von Microsofts KI-gestützter Software-Entwicklung auch individuellen Github-Abonnenten zur Verfügung.Wie es heisst, sollen individuelle Github-User eine Mail erhalten, in welcher erklärt wird, wie Copilot Chat genutzt werden kann. Konkret ist neben einem aktiven Github-Abo und der jüngsten Version von Visual Studio beziehungsweise Visual Studio Code eine Registrierung für Github Copilot vonnöten, worauf sich das KI-Feature als Erweiterung in Visual Studio respektive Visual Studio Code installieren lässt. Microsoft hat für die Einbindung in die beiden Plattformen eine Dokumentation veröffentlicht.Laut Microsoft soll Github Copilot Chat in der Lage sein, Echtzeit-Anleitungen zu liefern, in denen Tipps und Lösungen angeboten werden. Weiter sollen Entwickler damit eine Programmiersprache lernen können, Code analysieren, Sicherheitsprobleme erkennen, oder Fehler finden, wobei Github Copilot Chart auch gleich Lösungsvorschläge offerieren soll. (rd)