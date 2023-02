Microsoft verkündet allgemeine Verfügbarkeit von Github Copilot for Business

(Quelle: Github)

15. Februar 2023 - Mit Github Copilot for Business wird die AI-Coding-Hilfe von Microsoft für Entwickler in Unternehmen auf der ganzen Welt verfügbar gemacht. Das darunterliegende KI-Modell Codex wurde im gleichen Zug aufdatiert.

Wie Microsoft respektive Github verkündet , ist die Business-Version der KI-Coding-Hilfe Copilot namens Github Copilot for Business nun vollumfänglich für alle Kunden verfügbar. Weiter gibt es auch gleich ein grosses Update für Copilot, das im gleichen Atemzug verkündet wird. Zugang zu Copilot for Business gibt es an dieser Stelle , wo Interessierte mit einem Probeabo starten können.Die Erfahrungen mit der KI-getrieben Coding-Hilfe würden für sich sprechen, wie Microsoft stolz bekannt gibt: Die Entwickler, die mit Copilot arbeiten, seien 55 Prozent schneller, bis zu 46 Prozent ihres Codes sei von Copilot generiert und sie seien 75 Prozent erfüllter in ihrem Job. Vorgestellt hatte Microsoft Copilot erstmals im Rahmen der Build-Konferenz 2021. Zu den neuen Fähigkeiten, die Copilot erhalten hat, gehört unter anderem eine aufdatierte Version des darunterliegenden Codex-AI-Modells, Details zu allen Updates finden sich in einem separaten Blogbeitrag auf Github.