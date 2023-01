Github zählt 100 Millionen Entwickler

(Quelle: Github)

30. Januar 2023 - Über 100 Millionen Developer weltweit nutzen die Code- und Dokumentationsplattform Github. Die 100-Millionen-Grenze wurde zwei Jahre früher erreicht als geplant.

Die Entwicklerplattform Github hatte sich schon 2019 das Ziel gesetzt, ihre Community bis 2025 auf 100 Millionen Entwickler zu erweitern. Jetzt ist dieses Ziel bereits zwei Jahre vor dem geplanten Datum erreicht, wie Thomas Dohmke von Github (Bild) in einem Blogbeitrag stolz verkündet. Damit, so Dohmke weiter, sei auch eine enorme Verantwortung verbunden, die Developer weiterhin als oberste Priorität zu betrachten. Dazu gehöre nicht nur die Bereitstellung von Tools: "Wir müssen den Developern alles geben, was sie brauchen, um sich darauf zu fokussieren, ihr Bestes zu geben."Github wurde im Oktober 2007 zum ersten Mal genutzt, um Programmcode abzulegen und zu verwalten. Noch 2015 stammte laut dem Beitrag ein Drittel der Developer auf Github aus Nordamerika. Heute findet sich das grösste Nutzerwachstum weitab der USA, etwa in Südostasien, Afrika und Südamerika. Allein in Indien verwenden über 10 Millionen Entwickler Github , um ihre Software zu pflegen, in Brasilen sind es demnach drei Millionen.Github soll die Heimat aller Entwickler werden, heisst es weiter, vom Erstellen des Pull Requests bis zur KI-gestützten Unterstützung mit Github Pilot. Der Autor streicht zudem das Forschungs- und Entwicklungsprogramm Github Next heraus, aus dem Features wie Code Brushes oder die Spracheingabe von Code via Hey, Github! hervorgegangen sind. (ubi)