Github bekommt Assistent mit Sprachsteuerung

Github bekommt Assistent mit Sprachsteuerung

(Quelle: Microsoft)

11. November 2022 - Der KI-gesteuerte Programmierassistent Copilot der Github-Plattform lässt sich neu auch per Sprachsteuerung bedienen. Für die Teilnahme an einem Preview-Programm kann man sich in eine Warteliste eintragen.