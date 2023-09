Windows ADK bekommt Funktions-Update

20. September 2023 - Das Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) für Windows 11 22H2, mit dessen Hilfe Custom-Images von Windows 11 verteilt werden können, bekommt neue Funktionen. Unter anderem wurde der Windows Performance Analyzer auf .NET 6 angehoben.

Das Windows ADK (Assessment and Deployment Kit) für Windows 11 Version 22H2 bekommt einige neue Funktionen. Das ADK soll beim Deployment von spezifisch konfigurierten Windows-Images in grossen Umgebungen helfen. Neu ist etwa die Architektur des Windows Performance Analyzer (WPA), der neu auf .NET 6 basiert und damit nativen ARM64-Support bietet, weiter wurde das UI überarbeitet. Weitere Funktionsupdates gibt es für den Windows System Image Manager, der in der x86-Version nun Kataloge für unterstützte Architekturtypen erstellen kann. Zudem wurden im Assessment Toolkit einige Fehler behoben.All diese und ältere Neuerungen (aus dem Juni 2023) am Windows ADK sind an dieser Stelle einzusehen. (win)