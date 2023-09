Windows 11: Neue Features für Snipping Tool und Photos

(Quelle: Microsoft)

18. September 2023 - In den neuesten Insider Builds von Windows 11 bietet das Snipping Tool Texterkennung, und mit der Photos-App lässt sich der Bildhintergrund automatisch unscharf stellen.

Windows Insider kommen im Canary- und Dev-Kanal in den Genuss einer neuen Vorabversion der in Winows 11 integrierten App Snipping Tool, wie einem Blogpost von Dave Grochocki zu entnehmen ist. Die Neuerung, erhältlich ab Version 11.2308.33.0, nennt sich Text Actions und erkennt Text in Screenshots. Der erkannte Text lässt sich kopieren und andernorts wieder einsetzen: Mit einem Klick auf den Text-Actions-Button in der Toolbar wird der erkannte Text markiert und kann mit der Maus selektiert und mit Ctrl-C in die Zwischenablage kopiert oder per Ctrl-R eingeschwärzt werden, zum Beispiel um sensible Informationen wie E-Mai-Adressen oder Telefonnummern zu verstecken.Auch für die Windows-eigenen Photos-App hält Microsoft ein neues Feature bereit. Neu lassen sich, ebenfalls in den neuesten Canary- und Dev-Builds, der Hintergrund von Fotos automatisch unscharf stelle sowie Fotos auf Onedrive nach Motiven oder Ort durchsuchen. Darüber hinaus unterstützt Photos jetzt auch offiziell die Motion-Fotos von Google und Samsung.(ubi)