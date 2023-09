Microsoft schliesst am Patchday 59 Sicherheitslücken

13. September 2023 - Microsoft hat neue Sicherheitsupdates für Windows 10 und Windows 11 veröffentlicht. Mit ihnen schliesst der Anbieter Dutzende Sicherheitslücken – darunter fünf kritische.

An jedem zweiten Dienstag im Monat ist Microsoft-Patchday und so hat der Anbieter aus Redmond auch heute wieder neue Sicherheitsupdates für Windows 10 und Windows 10 veröffentlicht. Insgesamt schliessen diese 59 Sicherheitslücken in Anwendungen wie Outlook, Word, 3D Viewer und vielen anderen. Welche genau, führt Microsoft in einer Release Note auf.Einige der Schwachstellen sind äusserst kritisch. So ermöglicht die Lücke in Word beispielsweise die Offenlegung von NTLM-Hashes – sie wurde laut Microsoft bereits aktiv von Kriminellen ausgenutzt. Das soll zudem auch bei einer Schwachstelle im Microsoft Streaming-Dienst der Fall sein. Ihr Risiko bewertet das Unternehmen ebenfalls als hoch. Immerhin könnten Angreifer über sie erhöhte System-Rechte erlangen.