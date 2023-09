Microsoft stellt Peer-to-Peer-Services im 32-Bit-Modus ein

19. September 2023 - Im System32-Ordner der neuesten Canary Builds von Windows 11 fehlen zwölf DLLs, die für P2P-Protokolle und -Dienste zuständig waren. Sie werden in der Folge wohl auch in Windows 11 23H2 und Windows 12 nicht mehr verfügbar sein.

Microsoft hat in den neuesten Canary Builds von Windows 11 offenbar verschiedene DLLs aus dem System32-Verzeichnis entfernt, die mit Peer-Networking-Features wie Distributed Routing oder Peer-to-Peer-Diensten zu tun haben. Dies merkt X-User Xeno in einem Post an. Betroffen sind demnach ein Dutzend DLLs. Infolgedessen hat der Hersteller die Protokolle Peer Name Resolution Protocol, Peer Networking Grouping und Peer Networking Identity Manager ebenfalls aus der 32-Bit-Umgebung gestrichen.Für Microsoft sollen die entfernten Protokolle und Dienste im kommenden Windows-11-Update 23H2 sowie in der nächsten grossen Windows-Ausgabe Windows 12 ganz offensichtlich keine Rolle mehr spielen. Eigentlich kein Wunder, weisen diese Features mittlerweile doch ein Alter von rund 20 Jahren auf. So entstammt etwa das Peer Name Resolution Protocol PNRP aus den Windows-XP-Zeiten. (ubi)