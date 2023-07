Windows 11 bekommt Verbesserungen für Screens mit hoher Bildwiederholrate

31. Juli 2023 - Für Nutzer von Bildschirmen mit hoher Bildwiederholrate gibt es Neuerungen im aktuellen Preview Build von Windows 11.

Microsoft arbeitet an Verbesserungen in Windows für Bildschirme mit hoher Bildwiederholrate (Refresh Rate). So bringt der neue Windows 11 Preview Build im Canary Channel zwei Neuerungen, die Besitzer von Screens mit hohen Hertz-Werten freuen dürfte, wie "Neowin" berichtet . Erstens bekommt Windows 11 mit einem Feature namens Multi-Monitor die Möglichkeit, die Refresh Rate für spezifische Inhalte auf dem Monitor anzupassen.Zweitens gibt es neue Möglichkeiten zur Energieoptimierung beim Einsatz von Bildschirmen mit hoher Bildwiederholrate, indem diese beispielsweise gedrosselt wird, wenn das Gerät mit dem Akku betrieben wird. Microsoft merkt im entsprechenden Support-Artikel jedoch an, dass auch das Gerät kompatibel mit der neuen Funktion namens Dynamic Refresh Rate sein muss. Ausserdem funktioniert das Feature aktuell nur mit einer begrenzten Anzahl Apps – dies sind neben den Office-Apps einige weitere Microsoft-Anwendungen (darunter Whiteboard, Photos und Snip & Sketch) sowie Adobe Acrobat und Illustrator. (win)