Microsoft bringt Dateivorschau ins Windows-11-Startmenu

24. Juli 2023 - In aktuellen Dev Channel Builds von Windows 11 erscheint bei Mausberührung eines in den Empfehlungen im Startmenü angezeigten Dokuments eine Vorschau mit diversen Angaben.

Der Bereich Empfehlungen im Windows-11-Startmenü stiess bisher bei manchen Usern nicht gerade auf Wohlwollen, denn unter anderem wurde dort Werbung angezeigt, und zeitweise erschienen neben empfohlenen Apps und Dokumenten auch Websites, dann wieder nicht und später doch wieder. Kein Wunder, dass die Suche nach einer Möglichkeit, den ganzen Bereich zu entfernen, bei Googe hoch im Kurs steht.Jetzt will Microsoft offenbar etwas in die Recommended-Sektion einbauen, was wohl die Mehrzahl der Windows-11-User als nützlich erachten dürften: In den neuesten Dev Channel Builds erscheint eine kleine Vorschau, wenn eine empfohlene Datei mit der Maus berührt wird. Die Vorschau enthält Details wie den kompletten Dateinamen, den Pfad und das Erstellungsdatum, darüber hinaus aber nur ein Icon und nicht etwa eine inhaltliche Vorschau des Dokuments. Über das von Microsoft bisher nicht angekündigte Feature hat der Twitter-User PhantomOcean3 berichtet . Es soll in den Builds 23506 und 23493 auftauchen. (ubi)