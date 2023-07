Support-Ende für Windows 11 21H2 im Herbst

11. Juli 2023 - Im Herbst stellt Microsoft den Support für Windows 11 Version 21H2 ein. Danach gibt es keine Sicherheits-Updates und neuen Features mehr für diese Windows-Version.

Nachdem Microsoft Mitte Juni das Support-Ende für Windows 10 21H2 kommunizierte ("Swiss IT Magazine" berichtete ), folgt nun eine weitere End-of-Life-Ankündigung : Der Original-Release von Windows 11, Version 21H2, wird demnach nur noch bis am 10.Oktober 2023 unterstützt. Danach stellt Microsoft den Support für diese Windows-Version ein, sprich es werden keine kumulativen Updates mit Fixes, Sicherheits-Updates oder neuen Features mehr bereitgestellt. Konkret betroffen vom Support-Ende im Oktober 2023 sind dabei die 21H2-Versionen von Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Pro for Workstations und Windows 11 Pro Education. (abr)