Erste Windows-Preview mit RAR-Support veröffentlicht

30. Juni 2023 - Wie angekündigt hat Microsoft jetzt eine Vorabversion von Windows 11 veröffentlicht, mit der sich unter anderem auch RAR-Archive öffnen lassen. Ein Erstellen der Archive wird aber nach wie vor nicht unterstützt.

Vor rund einem Monat hat Microsoft an der Build-Konferenz angekündigt, dass Windows 11 neben dem ZIP-Format bald nativ auch weitere Komprimierungsformate unterstützen wird, mitunter auch das beliebte RAR-Format.Jetzt hat Microsoft eine erste Windows-11-Preview für die Teilnehmer des Insider-Programms veröffentlicht, welche die Funktion aufweist. Wie der Konzern via Insider-Blog bekanntgibt versteht sich die neue Preview mit der Build-Kennung 23493 neben dem rar-Format auch mit den Formaten TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.ZST, TAR.XZ, TGZ, TBZ2, TZST, TXZ, RAR sowie 7Z. Für die Implementierung nutzt Microsoft die Open-Source-Libarchive-Bibliothek. Entsprechend vermag die erweiterte Komprimierungsfunktion die gepackten Dateien auch nur zu öffnen; ein Erstellen von RAR-Archiven wird damit auch künftig nicht möglich sein.Die neue Preview-Version bietet ausserdem eine erste Implementierung von Microsofts Copilot-Funktionen. Die Möglichkeiten der KI sind allerdings beschränkt. So versteht sich Copilot aktuell erst mit einfachen Anweisungen wie "In den Dark Mode wechseln", "Mach einen Screenshot" oder "Erstell eine Zusammenfassung dieser Webseite". (rd)