Microsoft rudert bei File-Explorer-Einstellungen zurück

24. Juni 2023 - Nachdem Microsoft in einer Vorabversion von Windows 11 diverse Datei-Explorer-Einstellungen entfernt hat, war der Aufschrei gross. Im der jüngsten Preview sind jetzt alle Einstellungen wieder vorhanden.

Mitte Juni kündigte Microsoft in einem Blog-Beitrag an, bei den Datei-Explorer-Optionen von Windows 11 diverse altbekannte Einstellungen entfernen zu wollen. Als Begründung hiess es, man wolle aufräumen und die Zahl dieser nur selten genutzten Settings verringern. Zu den Einstellungen zählte etwa "Geschützte Systemdateien ausblenden", "Dateisymbol auf Miniaturansichten anzeigen" oder "Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen".Nachdem die angekündigten Änderungen in den jüngsten Windows-11-Previews umgesetzt wurden, machte sich in der Community aber Widerstand bemerkbar und wie "Neowin" meldet , haben sich viele Anwender klar gegen diese Neuerungen ausgesprochen. Microsoft hat sich jetzt offenbar aufgrund des deutlichen Feedbacks eines Besseren besonnen und hat die Änderungen im jüngsten Build 23481 wieder rückgängig gemacht. (rd)