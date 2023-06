Microsoft veröffentlicht Moment 3 Update für Windows 11

(Quelle: Microsoft)

28. Juni 2023 - Das nächste grosse Update für Windows 11 ist da und steht noch vor der breiten Verteilung anlässlich des kommenden Juli-Patchdays als optionales Update mit der Bezeichnung KB5027303 zum Download bereit.

Microsoft hat letzte Woche das Moment 3 Update für Windows 11 in den Release Preview Channel geschickt. Und bereits heute steht das nächste grosse Aktualisierungspaket für das Betriebssystem als Patch mit der Bezeichnung KB5027303 beziehungsweise der Build-Nummer 22621.1926 als optionales Update für alle Nutzer von Windows 11 in der Version 22H2 zur Verfügung.Zu den wichtigsten Neuerungen gehören ein neues VPN-Statussymbol in der Taskleiste (Bild), neue Datenschutzeinstellungen für den Anwesenheitssensor, einige neue Sprachen für Live Captions, neue Zugriffstasten im Datei-Explorer sowie zahlreiche weitere Verbesserungen und Neuerungen, unter anderem auch für den Microsoft Defender.Noch handelt es sich beim Patch um eine optionale Vorschau, die dann mit dem Juli-Patchday breit verteilt werden soll. Ebenfalls stehen für Entwickler seit kurzem virtuelle Maschinen für verschiedene Hypervisor-Umgebungen mit dem aktuellen Windows 11 Moment 3 Update und entsprechenden Developer Tools zum Download zur Verfügung ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (mv)