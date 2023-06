Microsoft offeriert VMs mit Windows 11 Moment 3

27. Juni 2023 - Primär für Entwickler stellt Microsoft virtuelle Maschinen für verschiedene Hypervisor-Umgebungen mit Windows 11 Moment 3 Update und Developer Tools kostenlos zur Verfügung.

Damit Entwickler ihre Software auf das kommende Windows-11-Update Moment 3 (2306) abstimmen können, bietet Microsoft kostenlos virtuelle Maschinen mit dieser Windows-Ausgabe an, die auf dem Windows 11 Build 22621.1848 basieren. Die VMs sind für Vmware, Hyper-V Gen 2, Virtualbox und Parallels erhältlich und lassen sich natürlich nicht nur von Developern nutzen.Der Download enthält jeweils eine Evaluationsversion von Windows 11 Enterprise3 plus die Entwicklungsumgebung Visual Studio 2022 Community Edition mit aktiviertem UWP, .NET Desktop, Azure und Windows App SDK for C# Workloads. Dazu kommt das Windows Subsystem für Linux 2 mit installiertem Ubuntu. Windows Terminal und der Developer Mode sind aktiviert. Die VMs stehen im Windows Dev Center zum Download bereit. (ubi)