Microsoft macht Schluss mit TLS 1.0 und 1.1 in Windows 11

(Quelle: Pixabay/TheDigitalArtist)

7. August 2023 - Ab September 2023 stellt Microsoft für die veralteten TLS-Versionen 1.0 und 1.1 in Windows nach und nach ein, zuerst in den Insider Preview Builds von Windows 11.

Die neuere, sicherere und performantere Version 1.3 ist schon seit 2020 und damals bereits in Windows 10 sowie seit 2022 in Edge Standard für TLS-verschlüsselte Verbindungen im Einsatz. Die veralteten Versionen 1.0 und 1.1 wurden aber selbst in Windows 11 weiterhin unterstützt – bis jetzt. Ab September 2023 will Microsoft den Support für die alten TLS-Versionen Schritt für Schritt einstellen, zu Beginn bei den Insider Preview Builds. Als Gründe gibt Microsoft an, im Lauf der Jahre seien bei TLS 1.0 mehrere Sicherheitsprobleme aufgetaucht, und TLS 1.1 habe nie eine grosse Verbreitung erreicht.