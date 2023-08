Microsoft schaltet Cortana jetzt auch auf Windows-Systemen ab

(Quelle: Microsoft)

4. August 2023 - Mit einem App-Update deaktiviert Microsoft jetzt nach und nach die Cortana-App für Windows. Ersatz sollen die neuen KI-Dienste von Voice Access über Bing Chat bis zum Microsoft 365 Copilot liefern.

Microsofts Sprach- beziehungsweise später Chat-Assistentin Cortana existiert schon seit 2021 nicht mehr in Form der iOS- und Android-Apps ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt hat der Hersteller angekündigt, dass die Tage der Cortana-App auch unter Windows bald gezählt sind. In Outlook Mobile, Teams Mobile, Teams Display und Teams Rooms soll die Funktionalität dagegen weiterhin zur Verfügung stehen. Der Takedown für die Windows-Version von Cortana wird ab sofort nach und nach über ein App-Update erfolgen.

In der End-of-Support-Ankündigung verweist Microsoft auf vier neue Dienste, die statt Cortana eingesetzt werden können. Voice Access in Windows 11 erlaubt es, per Sprache den PC zu steuern und Texte zu erfassen. Das "neue Bing" mit KI-Unterstützung nimmt im Chat komplexe Fragestellungen entgegen und liefert Antworten auf Basis von Quellen aus dem Web. Der seit Juni 2023 verfügbare Copilot für Windows 11 stellt zentralisierte KI-Assistenz bereit und arbeitet mit Bing Chat und Plug-ins von Drittanbietern zusammen. Als weitere Option nennt Microsoft den Microsoft 365 Copilot, der allerdings mit erheblichen Kosten verbunden ist ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (ubi)