Windows nimmt Apple in der Schweiz OS-Marktanteile ab

(Quelle: Statcounter)

2. August 2023

Jüngste Entwicklungen zeigen, dass Windows gegenüber MacOS in der Schweiz aktuell etwas Boden gutmacht, wie die Statistiken von Statcounter zeigen . Von Mai auf Juni ist der Windows-Marktanteil hierzulande um mehr als 10 Prozent – von 39,27 auf 49,91 – gestiegen. Verloren hat neben knapp 2 Prozent als "unbekannt" markierten Betriebssystemen vor allem Apple : iOS gibt etwas über 5 Prozentpunkte ab, das alte OS X verliert etwa 1,5 Prozent. Linux und Android-basierte Betriebssysteme sind weiterhin bei recht stabilen Marktanteilen von knapp 1 respektive gut 15 Prozent. Weltweit sind die PC-Betriebssysteme derweil recht stabil. Auffällig ist hier nur ein starker Anstieg Android-basierter Betriebsysteme, der jedoch zulasten der Kategorie "Unknown" geht – es ist also eher wahrscheinlich, dass hier neu Android-basierte Geräte getrackt werden, die zuvor unter dem Radar liefen.Erwarten könnte man beim Anstieg des Windows-Marktanteiles in der Schweiz die wachsende Adaption von Windows 11. Dem ist jedoch laut den Statcounter-Zahlen nicht so – Windows 11 verlor im gleichen Zeitraum gar Boden gegen Windows 10, welches nach wie vor absolut unangefochten knapp 73 Prozent der Windows-Installationen ausmacht und sogar 2 Prozent gutgemacht hat. Windows 11 verliert derweil gut 1 Prozent. Weltweit ist dies genau andersherum: Windows 10 gab rund 1 Prozent zugunsten von Windows 11 ab. (win)