(Quelle: Depositphotos) Microsoft deaktiviert TLS 1.0/1.1

16. August 2022 - Bisher standen die längst ausgedienten, in modernen Edge-Versionen schon länger nicht mehr unterstützten TLS-Versionen 1.0 und 1.1 in Internet Explorer und EdgeHTML noch zur Verfügung. Ab dem 13. September 2022 sind sie per Default deaktiviert.