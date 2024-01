Apple veröffentlicht erste Beta-Version von iOS 17.4

Apple hat für registrierte Entwickler die erste Beta der kommenden iOS-Version 17.4 freigegeben. Die Vorabversion enthält diverse Neuerungen, die allerdings lediglich User in der EU betreffen . Doch das Update des Mobile-Betriebssystem hat neben der Öffnung für alternative App Stores noch einiges mehr zu bieten.So hat die Podcast App eine automatische Transkript-Funktion bekommen, wobei sich die Transkripts auch gleich in der App anzeigen lassen. Dazu hat auch die Play-Bar in der Podcast App ein Redesign erfahren. Weiter vermag der persönliche Assistent Siri neu Mitteilungen in diversen Sprachen zu lesen und nicht nur in der standardmässig zugeordneten Sprache. Die benötigten Sprachen lassen sich neu in den Einstellungen aktivieren. Daneben erlaubt es der Schutz bei gestohlenen Geräten, Änderungen an den Sicherheitseinstellungen standardmässig eine Stunde zu sperren. Bis anhin wurde die Sperre aktiviert, wenn man sich an unbekannten Lokalitäten bewegte.Ausserdem hat iOS 17.4 diverse optische Änderungen verpasste bekommen, kann auch mit neuen Emojis aufwarten und erlaubt es nun auch im deutschen Sprachraum, den Sprachassistenten nur mit "Siri" statt mit "Hey Siri" aufzurufen.Die Veröffentlichung der finalen Version von iOS 17.4 soll laut Apple im Verlauf des März erfolgen. (rd)