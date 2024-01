Apple erlaubt alternative App Stores in der EU - Schweiz bleibt aussen vor

Apple wird die Funktionsweise des iOS-Betriebssystems grundlegend umkrempeln und öffnen. Der Konzern hat sich zu dem Schritt entschlossen, um dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, kurz DMA) zu entsprechen.Die Neuerungen, die mit dem kommenden iOS 17.4 eingeführt werden, sind vielfältiger Natur. So wird Apple erstmals App Stores von Dritten zulassen, bis anhin konnte nur der hauseigene App Store genutzt werden, der auf den Geräten vorinstalliert war. Um diese alternativen App Stores allerdings überhaupt nutzen zu können, müssen diese vorab in den Einstellungen explizit freigeschaltet werden. Dazu ist es nun auch möglich, einen Standard-App-Store zu bestimmen. Hingegen wird das Laden von Apps ab einer Website vorläufig noch nicht unterstützt, Apple will hier noch weiter untersuchen, wie es in der Mitteilung heisst. Auch müssen die Drittanbieter, bevor sie ihre Dienste offerieren können, bei Apple eine Genehmigung einholen, wobei geprüft wird, ob sie die Anforderungen bezüglich Sicherheit und Datenschutz erfüllen. Wer Apps fürs iPhone entwickelt, muss diese weiterhin bei Apple prüfen lassen und kann dabei festlegen, in welchen weiteren zugelassenen App Stores die Anwendungen angeboten werden sollen.